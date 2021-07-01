وزير النقل الألماني يطالب بزيادة دعم المحطات الخاصة لشحن السيارات الكهربائية

طالب وزير النقل الألماني، اندرياس شوير، زميله وزير المالية، أولاف شولتس، بتوفير المزيد من الأموال لدعم محطات شحن السيارات الكهربائية.

وكتب شوير، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في خطاب بعث به اليوم الخميس إلى شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أن أموال برنامج الدعم التي تبلغ قيمتها 500 مليون يورو لن تكفي إلا حتى يوم الخميس الحالي نظرا لارتفاع الطلب دون انقطاع.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الخطاب.

وناشد شوير شولتس زيادة موارد البرنامج بـ 200 مليون يورو من صندوق الطاقة والمناخ وحذر من أن " وقف البرنامج في الوقت الحالي سيكون بمثابة إشارة خاطئة في خضم مرحلة صعود التنقل الكهربائي في ألمانيا".

وتسعى الحكومة الاتحادية من خلال برنامجها إلى دعم تركيب ما يعرف باسم "الصناديق الحائطية" المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية.

وفي سياق متصل، طالبت رئيسة رابطة صناعة السيارات، هيلديجارد مولر، الحكومة الاتحادية بمواصلة برنامجها لدعم البنية التحتية لمحطات الشحن الخاصة.