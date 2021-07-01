طعن ضابط شرطة في هونج كونج واصابته بجروح خطيرة

قالت شرطة هونج كونج اليوم الجمعة إن أحد ضابطها تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة على يد مهاجم طعن نفسة بالسكين أيضا.

وتابعت الشرطة أن المهاجم البالغ من العمر 50 عاما أصيب بجروح خطيرة في الصدر وتوفي في وقت لاحق في المستشفى.

وليس هناك دافع واضح للهجوم، ووصفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الشخص بأنه "مهاجم وحيد".

وقالت الشرطة إنها تحقق في القضية باعتبارها محاولة قتل وانتحار.

ويُظهر مقطع فيديو للحادث تم تداوله عبر الإنترنت كيف قام المهاجم بطعن ضابط الشرطة البالغ من العمر 28 عامًا في ظهره من الخلف أثناء قيامه مع زملائه بدورية في الشارع .

ووقع الهجوم مساء يوم الخميس في منطقة خليج كوزواي بهونج كونج، حيث كان قد تم نشر المزيد من عناصر الشرطة تحسبا لخروج المتظاهرين إلى الشوارع.

ويصادف يوم الخميس الذكرى السنوية لعودة هونج كونج إلى الصين من حكم بريطانيا في عام 1997 والذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني الذي يحتفل به الأخير في بكين.

ويصادف هذا الأسبوع أيضًا مرور عام على سن بكين لقانون الأمن القومي في هونج كونج، والذي يعتبره الكثيرون ذريعة لقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في الإقليم.