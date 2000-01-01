إسرائيل: موجة كورونا رابعة بدأت في الانتشار

قال مسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية إن موجة رابعة لفيروس كورونا بدأت تنتشر في اسرائيل، حسبما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، الجمعة، وبعد تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة في الفيروس، أمس، وتجاوز عدد مرضى كورونا المؤكدين 2000 مريض حاليا.

ووفقا لمسؤول في وزارة الصحة، فإن "وتيرة انتشار الفيروس تدل بوضوح على أننا في بداية موجة أخرى. وعلينا نقل الرسالة الصحيحة إلى الجمهور، وهي أنه إذا استمر الاستخفاف، سنجد أنفسنا عائدين بأشهرٍ كثيرة إلى الوراء، بالرغم من التطعيمات".

ويظهر ارتفاع في جميع المؤشرات، التي تتلاءم مع مميزات موجة انتشار أخرى للفيروس، باستثناء حقيقة أنه لم تُسجل وفيات بسبب الإصابة بكورونا منذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وقالت مسؤولة في وزارة الصحة للصحيفة إن "الأعداد ترتفع بشكل واضح. واعتمدنا على التطعيمات لكننا لا نزال غير متأكدين بأن التطعيمات ناجعة مثلما كانت قبل عدة أشهر، وقبل انتشار طفرة دلتا (الهندية) في إسرائيل. وليس بإمكاننا قول ذلك بشكل نهائي، لكن الموجة الرابعة في بدايتها بكل تأكيد، وبالإمكان رؤية ذلك في جميع المؤشرات، وينبغي العمل بسرعة وبحزم من أجل محاولة لجمها".