ساوثهامبتون يعلن تعاقده مع رومان بيرو

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أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الجمعة، إتمام التعاقد مع رومان بيرو من فريق ستاد بريست الفرنسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن بيرو /23 عاما/ وقع على عقد مدته أربعة أعوام.

واختير الظهير الأيسر ضمن فريق الموسم الماضي بالدوري الفرنسي.

وقال رالف هازنهوتيل مدرب ساوثهامبتون للموقع الرسمي للنادي :"هذه صفقة أولى مهمة بالنسبة لنا. بكل وضوح، الظهير الأيسر هو مركز كنا نبحث عن تدعيمه وتابعنا رومان لفترة طويلة لأنه يتناسب معنا للعب في هذا المركز بشكل جيد".

وأضاف :"إتمام الصفقة قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد يسمح له لبدء التدريبات معنا بشكل فوري، وتعلم طريقة لعبنا، وسلوكنا التكتيكي. أعتقد أن رومان سيدخل في أجواء الفريق سريعا ويمكننا أن نطور طريقة لعبه وتعظيم إمكانياته".

وبدأ بيرو، الذى لعب ثماني مرات للمنتخب الفرنسي تحت 21 عاما، مع نيس وانتقل لبريست في 2019، حيث خاض 61 مباراة وسجل ثلاثة أهداف.

وسيكون بيرو بديلا لريان بيرتراند الذي سينتقل لفريق ليستر سيتي عقب نهاية عقده مع ساوثهامبتون.

وقال بيرو :" سعيد للغاية للانتقال لساوثهامبتون، ولا يمكنني الانتظار لبدء هذه المغامرة".

وأضاف :"أعتقد أن أفضل نادي بالنسبة لي. شرح المدرب لي مشروع النادي وبالنسبة لي هذا مهم للغاية".