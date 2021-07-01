واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب، وتجديد شبكات وخطوط المياه ضمن خطة الصيانة التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة بيلا.



وأعلنت منطقة مياه الشرب والصرف الصحي ببيلا، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بقرى عزبة «الساعي – النحاس – الشرفا – الغاب وأبو سعيد – الرفاعية»، والقضاء على مشاكل ضعف مياه الشرب فى تلك القرى، في ضوء تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه بكفر الشيخ، بتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في القري والريف.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بتلك القري، بحضور المهندس باسم الفرارجي، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، والدكتور وائل الخواجة، نائب مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، وإبراهيم البيومي، مدير الشبكات بالمنطقة.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب بتلك القري واستبدالها بخطوط أقطار مختلفة 4،6،8 بوصة، لزيادة ضغوط المياه بالمنطقة، بالإضافة إلي تركيب شبكات داخلية.

وأضاف «ساطور» كما تم غسيل خطوط شبكة المياه بالكامل عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وأخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، وتحليلها للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها، وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، موجهًا الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بكفر الشيخ المهندس محمد مفتاح، ورئيس منطقة مياه الشرب ببيلا، في الاستجابة السريعة والتحرك الفوري لأعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه بقري المركز.

وطالب رئيس المركز رؤساء القرى خلال جولته بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية مثل مياه الشرب والصحة والكهرباء والتموين والتعليم لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.

وفي سياق مغاير، استمرت الأجهزة التنفيدية بمدينة بيلا وقراها، في الحملات اليومية علي فترتين صباحية ومسائية للنظافة والتطهير ورفع الإشغالات بجميع شوارع المدينة وقري المركز، ورفع الإشغالات لإتاحة متنفس طبيعي للمواطنين وحرصًا على السلامة والصحة العامة لهم.