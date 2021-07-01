 السعودية: إحالة 12 شخصا للقضاء تورطوا في تغيير الحالة الصحية للحصول على رشوة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: إحالة 12 شخصا للقضاء تورطوا في تغيير الحالة الصحية للحصول على رشوة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 7:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 7:23 ص

أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مساء اليوم الخميس، إحالة 12 مواطنًا سعوديا ومقيمًا أجنبيا للقضاء لتورطهم في تعديل الحالة الصحة من "توكلنا" مقابل الحصول على رشوة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله" إن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وعلى الفور باشرت الهيئة إجراءاتها وقُبض على موظفين بوزارة الصحة والوسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية.

وأوضح البيان أنه "ثبت من خلال التحقيقات وإقرارات المتهمين تورطهم في الحصول على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء.

وقال البيان إن "العمل جارٍ على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم.

وتابع البيان "ولم لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء، فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين".

وأكدت هيئة الفساد السعودية" أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، فجرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم".


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