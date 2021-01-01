اليابان تقدم 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا لدول المحيط الهادئ

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن بلاده ستزود دول وأقاليم جزر المحيط الهادئ بثلاثة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا اعتبارًا من منتصف يوليو الجاري من خلال مبادرة كوفاكس العالمية المدعومة من الأمم المتحدة.

وجاء إعلان سوجا، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة - في الوقت الذي يعقد فيه قادة اليابان ودول وأقاليم جزر المحيط الهادئ اجتماعا عبر الإنترنت، على خلفية مساعي طوكيو إلى تعزيز مبادرتها الحرة والمفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المتوقع أن يتعهد سوجا بمواصلة تعاون اليابان مع الدول الجزرية في مجالات مثل تدابير مكافحة الفيروسات والأمن البحري وتغير المناخ والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الافتراضي وسط جائحة فيروس كورونا.

وينضم إلى الاجتماع التاسع لقادة جزر المحيط الهادئ ممثلون من اليابان، و14 دولة جزرية في المحيط الهادئ، وأستراليا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، وكلاهما ينتمي إلى فرنسا.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن الجزر تتمتع بأهمية إستراتيجية عالية بالنسبة لطوكيو على الصعيدين الاقتصادي والأمني.