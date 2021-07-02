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لايبزج يعلن تعاقده مع أندريه سيلفا

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 8:23 م

أعلن نادي لايبزج الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع المهاجم أندريه سيلفا من فريق آينتراخت فرانكفورت بعقد لمدة خمسة أهوام حتى 2026.

وسجل سيلفا -25 عاما- 28 هدفا في الموسم الماضي، ومن المنتظر أن يعطي لايبزج قوة هجومية افتقدها الفريق منذ رحيل تيمو فيرنر لتشيلسي قبل عام.

وقيل إن قيمة الصفقة هي 23 مليون يورو (27 مليون دولار).

وقال سيلفا في بيان للايبزج :"أريد أن ألعب في أعلى المستويات وهي بطولة دوري أبطال أوروبا- لدي الفرصة لفعل هذا بشكل دائم في لايبزج".

وأضاف :" أنا متحمس للغاية للتحدي الجديد في لايبزج. النادي لديه أهداف كبيرة وطموحات وأريد أن أساعد في تحقيقها، بشكل مثالي من خلال تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف".

ولعب سيلفا في فرانكفورت لعامين، سجل خلالهما 40 هدفا في الدوري الألماني (بوندسليجا). ولم يتفوق على الـ28 هدفا التي سجلها الموسم الماضي سوى روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، الذي سجل 41 هدفا.

وفشل فرانكفورت في اللعب بدوري أبطال أوروبا بسبب النتائج السيئة في الجولات الأخيرة من الدوري بينما احتل لايبزج المركز الثاني في الدوري.

ووصف كريستوفر فيفيل المدير التقني للايبزج سيلفا بأنه " أحد أفضل المهاجمين في البوندسليجا" والذي "أثبت بالفعل جودته في المباريات الدولية".

وقال :"بعمر 25 عاما، لم ينته تطوره بعد. سيكون بمقدوره اتخاذ الخطوة التالية معنا وأن يصبح لاعبا مهما بلايبزج في السنوات المقبلة. سعداء لكونه جزء من الفريق".


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