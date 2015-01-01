إنشاء مدرسة جديدة بالإسكان الاجتماعي الجديد بمدينة طور سيناء بتكلفة 11 مليون جنيه

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إجراء صيانة سريعة لعدد من المدارس؛ استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إنشاء مدرسة جديدة بمدينة الطور، لخدمة مواطني حي النصر الجديد.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم الجمعة، أنه جرى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مدرسة بحي الفيروز بمدينة الطور، لتصبح كافة الأحياء السكنية بمدينة الطور تضم عددًا من المدارس، لخدمة أبناء كل حي.

ومن جانبه قال المهندس حمودة نعاني، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء، إن المدرسة الجاري إنشاؤها بحي النصر التابع للإسكان الاجتماعي في مدينة طور سيناء، عبارة عن مجمع تعليمي شامل يتضمن 28 فصل دراسي، ومعامل، وحجرات أنشطة، و صالات متعددة الأغراض، وغرفة للمعلمين، وغرفة للحارس، بتكلفة تتخطى 11 مليون جنيه، ومن المقرر أن يجري تسليمها خلال 10 شهور.

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية في تصريح له اليوم، أنه جاري توسعة مدرسة أبوبكر الصديق للغات بمدينة أبورديس، بعدد 3 فصول دراسية وحمامات، لتخفيف كثافة الطلاب داخل الفصول الدراسية، بتكلفة تصل إلى 2 مليون و 450 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه سيجري البدء في أعمال الإنشاء بمدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، بمدينة الطور عقب أجازة عيد الأضحى، وتتضمن 11 فصل دراسي، ومعامل، وحجرات أنشطة، و صالات متعددة الأغراض، وغرفة للمعلمين، وغرفة للحارس، إضافة إلى إنشاء 11 فصل دراسي جديد بمدرسة الرويسات التابعة لمدينة شرم الشيخ، لاستيعاب زيادة كثافة الطلاب .

وتابع : كما أنه لأول مرة تقوم هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مدرسة في مدينة طابا، وتتضمن 6 فصول دراسية فقط لنظرًا لقلة الكثافة السكانية بالمدينة.