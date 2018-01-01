ليكيب: سان جيرمان لم يتوصل لاتفاق مع راموس بعد

لم يتوصل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق، لاتفاق كامل مع باريس سان جيرمان، بشأن بنود انتقاله لفريق العاصمة الفرنسية، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أكدت سفر رينيه شقيق راموس ووكيل أعماله للعاصمة الفرنسية باريس، أمس الخميس، من أجل التفاوض حول انتقال أخيه لسان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، لم يتوصل الطرفان راموس وسان جيرمان لاتفاق كامل بعد لانتقال قائد ريال مدريد السابق والمنتخب الإسباني لباريس سان جيرمان.

وأكدت «ليكيب» أن هناك تحديًا مزدوجًا حيث ينبغي الاتفاق على مدة العقد المطروح على الطاولة وهو عام مع إمكانية التجديد لعام آخر، بالإضافة للراتب السنوي المرتفع 12 مليون يورو.

جدير بالذكر أن تعاقد راموس مع ريال مدريد قد انتهى في 30 يونيو الماضي، واعلن المرينجي بالفعل رحيل قائده بعد 15 عامًا قضاها داخل سانتياجو برنابيو.