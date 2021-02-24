الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري يحذر من أضرار قد تلحق بألمانيا إثر تطبيق نظام الحد الأدنى للضرائب

حذر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب ميركل، من أن يتسبب تطبيق الحد الأدنى من الضرائب على مستوى العالم للشركات النشطة في خسائر لألمانيا كموقع تجاري.

وقال وزير المالية في ولاية بافاريا ألبرت فوراكر اليوم الجمعة في ميونخ: "يجب التأكد من عدم تعرض القاعدة الضريبية للخطر بسبب إيجاد حلول وسط تتناسب مع صالح الدول الأخرى، وينبغي أن تكون الأطراف الخاسرة في النهاية هي الدول التي تمارس الإغراق الضريبي".

كانت حوالي 130 دولة وافقت على حد أدنى عالمي للضرائب المتعلقة بالشركات النشطة عالميا.

وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس الخميس إن الدول المشاركة في الاتفاقية تمثل حوالي 90 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وعلى العكس يرى وزير المالية الاتحادي الألماني أولاف شولتس أن الاتفاقية تعد "تقدما هائلا" على طريق تحقيق المزيد من العدالة الضريبية.

وتحدث شولتس عن "تغيير حقيقي هائل حقا خلال السنوات والعقود القليلة المقبلة".

أضاف شولتس من واشنطن إن السباق الضريبي نحو التخفيض مضى زمنه.

وعلق فوراكر على ذلك قائلا: "إن ابتهاج وزير المالية الاتحادي يأتي مبكرا جدا، ففي الوقت الحالي هناك أسئلة أكثر بكثير من الإجابات"، مبينا أنه لا تزال هناك أسئلة مثلا عن عدم وضوح أي أساس لتقدير الحد الأدنى للضريبة، مبينا أن من الضروري تطوير آليات توفر الأمان القانوني الكافي للشركات المعنية.



