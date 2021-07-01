 ميركل تلتقي جونسون والملكة في أخر زيارة لبريطانيا قبل ترك منصبها - بوابة الشروق
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ميركل تلتقي جونسون والملكة في أخر زيارة لبريطانيا قبل ترك منصبها

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 8:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 8:51 ص

تعتزم المستشارة أنجيلا ميركل السفراليوم الجمعة فيما يرجح أن تكون آخر زيارة لها إلى بريطانيا قبل ترك منصبها، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والملكة إليزابيث الثانية.

وتتوجه ميركل أولاً إلى تشكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء البريطاني، لعقد اجتماع مع جونسون في فترة منتصف النهار. ومن المرجح أن يكون على جدول أعمال اللقاء مناقشة العلاقات الألمانية البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واحتواء جائحة فيروس كورونا.

وأعربت ميركل وقادة ألمان آخرون عن قلقهم إزاء عدد أفراد الجماهير الذين سُمح لهم بمشاهدة مباريات كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي. وأعربت السلطات الألمانية عن انزعاجها من الانتشار السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا في بريطانيا.

ومن المقرر أيضا أن تعقد ميركل اجتماعا مع الملكة إليزابيث الثانية في قلعة وندسور خارج لندن في وقت متأخر بعد الظهر.

والتقت ميركل مع جونسون أثناء عقد قمة مجموعة السبع في كورنوال بين 11 و 13 حزيران/يونيو، حيث عقدا اجتماعًا ثنائيًا. وستترك المستشارة منصبها بعد الانتخابات في ألمانيا في أيلول/سبتمبر المقبل.


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