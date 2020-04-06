أمريكا تعتزم إلغاء تأشيرات عشرات المسؤولين السابقين والحاليين في أمريكا الوسطى

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس قائمة تضم عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين في هندوراس وجواتيمالا والسلفادور المتهمين بالفساد ، والذين سيتم إلغاء تأشيراتهم الأمريكية.

ويحتوي القائمة المكونة من 8 صفحات والمعروف باسم قائمة إنجل على 55 اسما بما في ذلك رئيسة مجلس الوزراء في السلفادور مارثا كارولينا ريسينوس ورئيس جواتيمالا السابق ألفارو كولوم ، بالإضافة إلى عدد من العمد ومحامين وقضاة بالمحكمة العليا في المثلث الشمالي،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تسمية القائمة، التي سنها الكونجرس في ديسمبر 2020 ، على اسم الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل ، الذي شارك في رعاية مشروع قانون يتطلب إعداد قائمة بكبار المسؤولين المتورطين في الفساد.