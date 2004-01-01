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بعد توليها الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي بوقت قصير، دعت سلوفينيا التكتل إلى تسريع وتيرة ضم الدول الست المتبقية من غرب البلقان غير الأعضاء إلى صفوف الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني يانيتس يانسا الذي تقع بلاده أيضا في المنطقة وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، اليوم الجمعة "نحن مقتنعون بأن من يعيشون في دول غرب البلقان يستحقون مستقبلا أوروبيا".

وقال يانسا إنه إذا لم يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الكافي، فإنه سيفقد نفوذه لصالح لاعبين آخرين، مستشهدا بمثال بيلاروس التي تزداد استبدادا.

ويجري الاتحاد الأوروبي بالفعل محادثات لضم الجبل الأسود وصربيا، في حين أن ألبانيا ومقدونيا الشمالية مرشحتان رسميتان بالفعل.

وقد اعتبرت البوسنة والهرسك وكوسوفو حتى الآن مرشحتين محتملتين للمفاوضات.

وتم تجميد بعض هذه العمليات فعليا بسبب المعارضة لأسباب مختلفة من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي أواخر العام الماضي، منعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا اعتماد نص هام بشأن التقدم المحرز في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي.

وقبل ذلك استخدمت بلغاريا حق الفيتو ضد بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي بسبب نزاع نابع من تاريخهما المشترك.

كما أعاقت هذه الخطوة البدء المزمع لمفاوضات انضمام ألبانيا إلى التكتل.

كما تساور فرنسا شكوكا بشأن الانضمام السريع للأعضاء الجدد.

يشارإلى أن سلوفينيا تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي من البرتغال أمس الخميس، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية العام الجاري.



