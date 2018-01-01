أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام أسوان

أعلن ضياء السيد، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة أسوان، اليوم الجمعة، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمود صقر - عبد الله محمود - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - صالح جمعة - محمود نبيل - محمد توني ونيفول كوبينا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - طارق سامي - وليد عبد المنعم - عاشور الأدهم - رجب عمران - ضياء قنديل - رجب بكار - أحمد غنيم - مصطفى ميسي.