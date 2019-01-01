إقبال كثيف على جناح «دار الشروق» في ثاني أيام المعرض

شهد جناح دار الشروق، إقبالا كثيفًا من رواد معرض القاهرة للكتاب، وذلك في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وحرص الزوار على اقتناء أحدث إصدرات الدار الأدبية والفكرية والتاريخية والاجتماعية والسياسية، وقصص الأطفال وكتب الناشئة، وغيرها من الإصدرات المتنوعة لكبار الكتاب في كافة المجالات.

وتصدر مشهد المبيعات خلال أول أيام المعرض مجموعة من العناوين منها: "وقائع عربية"، للدكتور محمد المنسي قنديل، و"حظر النشر" للروائي هيثم دبور، و "حكاية فرح»، للكاتب عزالدين شكري فشير، «بنات الباشا»، للروائية نورا ناجي، «على بلد المحبوب» لأحمد خير الدين، و«يهود مصر في القرن العشرين»، للدكتور محمد أبو الغار، و«لوكاندة بير الوطاويط» للروائي أحمد مراد، و«أربعون» للكاتب أحمد الشقيري، وغيرها من الإصدرات.

جدير بالذكر أن معرض القاهرة للكتاب، المقام في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو الجاري، يشهد إقبالا كبيرًا من الزائرين، بخاصة من فئة الشباب والتي تحتل الفتيات النسبة الأكبر منها.