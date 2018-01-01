قال نيكولا دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، أمس الخميس، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخري بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع مصروالسودان، وفقا لوكالة رويترز للأنباء

وأشار دو ريفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو ، إلى أن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل.

وتعثرت المفاوضات المستمرة منذ عقد حول سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخري بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في أبريل الماضى في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.

وتتمسك مصر والسودان بضرورة التوصل إلي اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاثة وتجنب أي إجراءات أحادية، بينما تعتزم إثيوبيا الملء الثاني في موسم الأمطار المقبل، أي خلال شهري يوليو وأغسطس.