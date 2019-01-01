قال الدكتور أحمد سعد، مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، إن تجربة تطبيق المجمعات التكنولوجيا لطلاب التعليم الفني الحاصلين على الشهادة الإعدادية منذ سنوات سابقة، وذلك بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم مع عدة دول أجنبية، وعلى رأسها إيطاليا وألمانيا.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل يُساهم في الارتقاء بصناعة التعليم التكنولوجي في مصر وزيادة عدد المجمعات، كما يُقدم المجمع نظامًا تعليميًا متميزًا خاضعًا لمعايير أوروبية، وإمداد المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية المحيطة بالفنيين المهرة.

وتابع: «يحصل الطالب حامل الشهادة الإعدادية على شهادة مدرسة ثانوية فنية نظام الـ3 سنوات وبالتالي يحصل على دبلوم في التكنولوجيا ويسمى (فني مبتدئ) ويتم تأهيل الطلاب للالتحاق بكلية تكنولوجية متوسطة ltc لمدة سنتين وتسمى دبلوم عالي في التكنولوجيا ويصنف بـ"فني متقدم"، ومن الممكن أن يلتحق الطلاب بكلية تكنولوجية متقدمة atc لمدة عامين ويحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجيا وتسمى شهادة مؤهلات المستوى 6 ويصنف كتكنولوجي»