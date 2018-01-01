 انسحاب قوات أمريكا والناتو من قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انسحاب قوات أمريكا والناتو من قاعدة باجرام الجوية في أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 10:04 ص

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة إن جميع قوات بلاده وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد غادرت قاعدة باجرام الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان.

وتقع القاعدة إلى الشمال من العاصمة الأفغانية كابول، وكانت تستخدم مركزا للعمليات العسكرية الأمريكية على مدار ما يقرب من عقدين.

وبعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من القاعدة، ستتولى القوات الأفغانية مهمة الدفاع عنها ضد مسلحي طالبان.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية على الانسحاب الأمريكي من قاعدة باجرام.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيتم استكمال انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل. كما أعلن حلف الناتو سحب قواته المشاركة في مهمة "الدعم الحازم" في البلاد بحلول نفس الموعد.

وانسحبت القوات الألمانية بشكل كامل من قاعدتها العسكرية الرئيسية في إقليم بلخ شمالي أفغانستان يوم الثلاثاء الماضي.

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