 رئيس وزراء السودان يؤكد دعمه للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد - بوابة الشروق
الجمعة 2 يوليه 2021 5:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء السودان يؤكد دعمه للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 5:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 5:13 ص

أكد رئيس مجلس مجلس الوزراء في السودان الدكتور عبد الله حمدوك، دعمه للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، من أجل القيام بدورها وأداء مهامها، فى تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن.
واستقبل محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال زيارته مساء اليوم الخميس اللجنة، بمقرها بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم.
وشدد حمدوك، خلال مخاطبته أعضاء اللجنة، على أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تعتبر قرارات قاسية ولكنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد وإزالة نشوهاته، داعيا كل المكونات لمناقشة تلافي آثارها على المواطن.
وأكد استعداده لاتخاذ اي قرار من أجل خدمة ومصلحة المواطن، موضحا أنه لا يحمل أية أجندة خاصة لتحقيق مكاسب سياسية، وإنما تمثل مصلحة المواطن همه الأول.
وأوضح أن بداية هذا الشهر ستشهد تدفق موارد كبيرة للسودان سيتم استثمارها في توظيف الشباب، معربا عن سعادته بالتفاف أعداد كبيرة من الشباب، حول لجنة إزالة التمكين.
من جانبه، أكد محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة، فى المحافظة على مقدرات الشعب السوداني وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر، وحث أعضاء اللجنة على مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة لإنجاز المهام الكبيرة التي تنتظرها.
ووصف الفكي سليمان، زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر اللجنة واجتماعه بمقرريتها وأعضائها، بالتاريخية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك