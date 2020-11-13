رئيس وزراء كوريا الجنوبية: جهود احتواء كورونا تواجه أزمة خطيرة

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم اليوم الجمعة إن الجهود التي بذلتها الحكومة على مدار عام ونصف لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد، تواجه أزمة خطيرة، مؤكدا ضرورة تشديد إجراءات مكافحة الفيروس.



وقال رئيس الوزراء في بيان للأمة أن أكثر من 80% من حالات الإصابة الجديدة كانت في العاصمة والمدن المجاورة لها، لليوم الثالث على التوالي.



وأوضح أن 90% من حالات الإصابة بطفرة "دلتا" المتحورة من كورونا والأشد قابلية للانتقال كانت في سول وهذه المدن، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وأضاف رئيس الوزراء أنه نظرا لحالات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الأخير، تكون العاصمة والمدن المجاورة لها بالفعل ضمن نطاق المستوى 3 في مخطط التباعد الاجتماعي الجديد.



وأوضح أنه من المثير للقلق أن عدد حالات الإصابة آخذ في الازدياد بين الشباب النشطين، داعيا إلى الامتناع عن التجمعات الخاصة، وارتداء الكمامات حتى لو تم التطعيم.



ثم حذر رئيس الوزراء مرارا وتكرارا من الرد الصارم على المسيرة التي خطط لها الاتحاد الكوري لنقابات العمال وهو مجموعة عمالية متشددة تضم حوالي مليون عضو.



وأشار إلى أن تنظيم مسيرة حاشدة في منطقة سيئول والمدن المجاورة لها التي تشهد حاليا زيادة في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، سيكون له تأثير "صب الزيت على النار.



وأعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 826 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158 ألفا و549 إصابة.



وسجلت كوريا الجنوبية سجلت 3 حالات وفاة إضافية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2024.



كما تعافي من المرض 295 حالة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 148 ألفا و 319 حالة.



وتلقى 34ر15 مليون شخص على الأقل جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي، وهو ما يمثل 9ر29 % من تعداد سكان البلاد البالغ 3ر51 مليون نسمة.