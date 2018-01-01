مسئولة ليبية: جهود حثيثة لإجراء استفتاء على مسودة دستور معدلة قبل الانتخابات

كشفت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص، اليوم الجمعة، عن أن هناك جهودا حثيثة تبذل بهدف إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من ملتقى الحوار قبل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر القادم.



ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المسئولة الليبية قولها، إن "هناك وعودا بإنجاز التعديل والاستفتاء قبل 24 ديسمبر، واستبعاد القاعدة الدستورية التي نصت مادتها الأولى على تأجيل الاستفتاء".



وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، أكد أن ملتقى الحوار السياسي الليبي عليه الخروج أمس الخميس، بنتيجة حول آلية إجراء الانتخابات الليبية، مشددا على ضرورة تسوية الخلافات في ليبيا، وحل القضايا الخلافية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات، مطالبا أعضاء الملتقى بالعمل بشكل صارم على الوصول إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.