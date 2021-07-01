جونياس: لاعبو بيراميدز أثبتوا أمام الأهلي أنهم لا يلعبون من أجل المال فقط

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز، إن لاعبي فريقه أثبتوا أمام الأهلي أنهم لا يلعبون من أجل المال فقط، متمنيا التوفيق للأهلي فيما هو قادم وفي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أٌقيم مساء الخميس، على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري العام.

وقال تاكيس جونياس بالمؤتمر الصحفي:"أتمنى التوفيق للأهلي فيما هو قادم وفي دوري أبطال إفريقيا، وسعيد لعودتي للتدريب في الدوري المصري مجددا".

وأضاف:"الآن أنا مع بيراميدز منذ 3 أيام، والجميع يعرف طريقة لعبي كمدرب، وبالتأكيد لم تروها ضد الأهلي، ولكن خلال أيامي الماضية مع بيراميدز اللاعبين أظهروا لي أشياءا كثيرة تجعلني أشعر بأننا سنحقق أشياءا كبيرة جدا".

وأكمل:" أنا قلت قبل فترة طويلة بأن لاعبي بيراميدز يستطيعون تقديم أفضل مما يقدموه بكثير، والجميع يلوم عليهم بأن ما يهمهم هو الأموال، وأعتقد اليوم يثبتون لكل الناس أنهم لا يلعبون من أجل المال فقط".

وأكمل:" لاعبو بيراميدز اليوم أعطوا أكثر من 100 ٪ مما لديهم كي يفعلون شيئا لناديهم".

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 35 في المركز الثامن، فيما رفع الأهلي رصيده للنقطة 42 بالمركز الثالث.