عدد الوظائف في أمريكا يسجل أكبر ارتفاع له خلال 10 أشهر

سجلت سوق الوظائف الأمريكية خلال يونيو الماضي أكبر نمو شهري لها منذ 10 أشهر، وهو ما يشير إلى أن الشركات حققت نجاحا أكبر في توظيف العمال بما يتناسب مع وتيرة إعادة فتح الاقتصادالأمريكي.

وارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بمقدار 850 ألف وظيفة بفضل النمو القوي للوظائف في قطاعي الترفيه والفندقة، بحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 9ر5% بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية وعدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 720 ألف وظيفة.

ونقلت بلومبرج عن نيك بانكر المحلل الاقتصادي في شركة إنديد للتوظيف القول إن الأمور تتحسن في سوق العمل، مضيفا "في حين أن المتاح من الأيدي العاملة في السوق لا يستجيب لرغبات بعض أصحاب العمل، فإنهم يضيفون الوظائف بوتيرة متزايدة".

ومازال الطلب على العمالة يزدهر في ظل سعي أصحاب العمل إلى التكيف مع وتيرة إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد ورفع القيود التي تم فرضها للحد من انتشار الفيروس.



