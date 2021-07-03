 القوات العراقية تحبط استهداف مطار بغداد الدولى بـ 10 صواريخ جراد - بوابة الشروق
السبت 3 يوليه 2021 12:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟

النتـائـج تصويت

القوات العراقية تحبط استهداف مطار بغداد الدولى بـ 10 صواريخ جراد

مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي
وكالات
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 11:51 م
أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولى بالصواريخ.

ولفتت إلى أن قوات الأمن عثرت على حوالى 10 صواريخ "جراد" فى حى الجهاد بالعاصمة، كانت معدة للإطلاق، كانت تستهدف المطار ومحيطه.

وأفادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، بإحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي، وقال قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، فى بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "من خلال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولى بصواريخ نوع جراد عدد (10)".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك