روما تحظر تناول الكحوليات في الحفلات بعد وقوع حوادث مخزية

أعلنت فيرجينيا راجي ،عمدة العاصمة الإيطالية روما اليوم الجمعة، الحد من الحفلات الليلية مع حظر تناول الكحوليات في الأماكن العامة.



وأشارت راجي، التي تنتمي إلى حركة خمس نجوم الشعبوية اليوم الجمعة، إلى وقوع" عدة حوادث مخزية من حياة الليل الصاخبة".



وعلى سبيل المثال ، لن يسمح ببيع أي مشروبات كحولية في الأكشاك وآلات البيع اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 7 من صباح اليوم التالي. ومع فرض الحظر، تريد المدينة التصدي لحياة الليل الصاخبة في المركز التاريخي والتجمعات التي يمكن أن تنشر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



كما ينص الحظر على أنه لن يسمح بتناول الكحوليات في أكواب أو كؤوس زجاجية في الشوارع العامة والمساحات الخضراء اعتبارا من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7 صباحا. كما سيحظر شراؤها لتناولها بعيدا اعتبارا من الساعة 8 مساء. ويسري هذا البند حتى 15 سبتمبر المقبل.