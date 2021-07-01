قالت الفنانة هالة صدقي، إن مصر واجهت ظروفًا صعبة للغاية خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مؤكدة أنه كان من الطبيعي أن يُصاب المواطنون بانفصام في الشخصية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الخميس، أن هذه الفترة كانت مليئة بالصدمات التي يتم اكتشافها عن ممارسات وسياسات جماعة الإخوان، معقبة: «همّ حطونا في الخلاط».

وأشارت إلى أن خروج المواطنين ضد الإخوان في 30 يونيو أظهر مدى قوة الشعب المصري، وحجم الوعي الذي يملكه لإحباط أي مؤامرات، مشيدة بوقوف الجيش غلى جانب الشعب، ووصفت هذه الوقفة بأنها كانت في أروع صورها.

وتحدثت عن النجاحات التي حقّقتها الدولة المصرية على مدار الثماني سنوات الماضية، قائلة إن هناك تطورًا كبيرًا رغم التحديات الكبيرة لا سيّما أن عناصر الإخوان منتشرون في المجتمع دون أن يراهم أحد.

وأكدت هالة، أن الدولة تحقق الكثير من الإنجازات على كافة الأصعدة، معقبة: «مصر بتجري في الإنجازات مش بتمشي»، مشيرة إلى حجم المشروعات التي تنفذها الدولة من أجل تحقيق تنمية شاملة.

وعبّرت عن غيرتها من أجل ضم الفن إلى قاطرة التنمية، وأن يشهد هذا القطاع تحقيق المزيد من الإنجازات شأنه شأن مختلف المجالات الأخرى، مرجعة هذه الرغبة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الفن في تشكيل الوعي.