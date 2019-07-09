مصرع شخصين جراء حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، أثر وقوع حادث اصطدام سياره ملاكى بأحد جانبب طريق الدلنجات الوفائية، بمحافظة البحيرة، أثناء ذهابهما إلى مدينة الدلنجات للتجهيز لزفاف شقيق أحدهما.

وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى الدلنجات العام.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول جثتين لشخصين إلى مستشفى الدلنجات العام ادعاء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي، بطريق الوفائية الدلنجات، دائرة المركز، وتم التحفظ على الجثث داخل مستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع "محمد سامى العظيمى"، و"عبدالله محمد عيد الفقى" أثر تصادم سيارة ملاكي بأحد جانبى الطريق أثناء ذهابهم إلى مدينة الدلنجات للتجهيز لفرح شقيق الأول الذى كان مقرر له اليوم.

وتم نقل الجثث إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار اسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات التصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.