رئيس وزراء المجر يعتزم فرض قيود على صادرات مواد البناء

يعتزم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فرض قيود على صادرات البلاد، وذلك على خلفية زيادة الأسعار العالمية للخشب والحصى وغيرها من مواد البناء.



وقال رئيس الوزراء اليميني للإذاعة الحكومية اليوم الجمعة: "وفقا للطريقة التي يسير بها الاتحاد الأوروبي لا يمكن حظر صادرات مثل تلك المواد الأساسية بين عشية وضحاها، أو فرض قيود شديدة عليها".



وأضاف: "ولكننا سنبدأ العملية، وربما نفرض قيودا على الصادرات في تشرين أول/أكتوبر" المقبل.



وقال أوربان في وقت سابق إن الحكومة تتعرض لضغوط تدفعها للتحرك، حيث إن ارتفاع أسعار مواد البناء سوف يقضي على إعانات السكن التي طبقت مؤخرا.



من المقرر انتخاب برلمان جديد في المجر أوائل العام المقبل، ويواجه حزب فيدس بزعامة أوربان معارضة متحدة للمرة الأولى.



وأعلن رئيس الحكومة مؤخرا عن هدايا سخية للشعب قبل الانتخابات.



وتشمل هذه الهدايا، ضمن أمور أخرى، أن الأسر التي لديها أطفال دون السن سوف تستعيد الضرائب على الدخل التي دفعتها العام الجاري قبل إجراء الانتخابات. وتستثنى من ذلك الأسر ذات دخل أعلى من المتوسط.



وتقرر بالفعل أن الأشخاص دون 25 عاما لن يدفعوا ضرائب على الدخل على الإطلاق بداية من العام المقبل. ويستند نظام الضرائب في المجر على الضريبة الثابتة بنسبة 15 %.