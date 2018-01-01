وزيرة الصحة: إنتاج أول 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك محليا خلال يومين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تعاقدت على توفير 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، إلا أنه نظرًا للظروف العالمية من تفشي الوباء بالهند واستحواذ الدول المنتجة على اللقاحات تأخر توريدها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن مصر استقبلت نحو 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، ذاكرًا أن إفريقيا حصلت على 1.6% من اللقاحات المتوفرة على مستوى العالم.

وأشارت إلى إنتاج أول 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك خلال اليومين المقبلين من مصانع فاكسيرا، موضحًا أنه خلال أيام سيتاح 2 مليون جرعة من نفس اللقاح.

وأوضحت أن مصر تستقبل خلال أيام شحنات من المادة الخام للقاح سينوفاك الصيني تصل إلى 7.5 مليون جرعة، مضيفًا أنه بنهاية الشهر يتم إنتاج 10 ملايين جرعة محليًا ودخولها إلى مرحلة دراسات الثبات لإتاحتها بعد ذلك للجمهور.

وأكدت أن جرعات لقاح كورونا المنتجة محليًا مرت بالـ 11 اختبار للتأكد من أمانها وفعاليتها، لافتة إلى إتاحة لقاح سنوفاك للمواطنين خلال شهر أغسطس المقبل.