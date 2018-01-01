قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد فى عديد من المناسبات إلى أن مياه النيل تمثل مسألة وجودية بالنسبة للمصريين.



وشدد في حوار مع صحيفة الأهرام على أن جهود الدولة المصرية تسير فى هذا الإطار بنجاح كبير، وذلك بالتواصل مع جميع الأطراف الدولية ذات الصلة، ووضع جميع البدائل المتاحة على طاولة البحث في قضية سد النهضة.



وأشار الى أن البرلمان المصرى من جانبه يقوم ببذل كل الجهود للتواصل فى إطار علاقته الطيبة بجميع برلمانات دول العالم، وممثلى البعثات الدبلوماسية فى القاهرة، وكذلك الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحادات البرلمانية الإقليمية لشرح عدالة الموقف المصرى إزاء هذا الملف والأهمية الوجودية لمياه النيل بالنسبة للمصريين.



وأضاف أن تعثر المباحثات حول ملف مياه النيل يرجع إلى الموقف السلبى للجانب الإثيوبى وتعنته فى إبرام اتفاق قانونى ملزم لحل هذه المسألة.



ونوه إلى أنه يرى من خلال قراءته للوضع الحالى لهذا الملف، من جوانبه المتعددة والمتشابكة، أنه سوف يجد فى نهاية الأمر حلاً عادلاً، وأساس ذلك، عدالة الموقف المصرى فى هذا الموضوع وقوة البدائل التى تملكها مصر، وعلاقاتها الطيبة والراسخة فى الوقت نفسه، بكل الأطراف الدولية ومن ثم قناعتهم بسلامة موقف الدولة المصرية، والأسلوب الحكيم المتوازن الذى تسلكه القيادة السياسية فى هذا الصدد.