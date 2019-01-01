طوكيو تسجل 660 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الجمعة 660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض 13 حالة، عما تم تسجيله أمس الخميس، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.



ويبلغ متوسط حالات الإصابة في طوكيو على مدى الأيام السبعة الماضية، 1ر537 .



وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم(221 حالة) وفي الثلاثينات (113 حالة) وفي الأربعينيات (102 حالة) الأرقام الأعلى.



ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب أعراض شديدة في طوكيو 54 شخصا، بارتفاع ثلاث حالات عما تم تسجيله أمس الخميس، حسب مسؤولين بالصحة.



ويبلغ الرقم في مختلف أنحاء البلاد 511، بانخفاض ست حالات عما تم تسجيله أمس الخميس.