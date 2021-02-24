إيطاليا تتقدم بهدفين لهدف على بلجيكا في شوط أول مثير

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أنهى المنتخب الإيطالي الشوط الأول، متقدما على بلجيكا بهدفين مقابل هدف باللقاء المقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وتقدم نيكولا باريلا لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 31 مستغلا ارتباك الدفاع البلجيكي، وضاعف إنسيني النتيجة عند الدقيقة 44.

وتمكن روميلو لوكاكو من تقليص الفارق لبلجيكا وسجل الهدف الأول لمنتخب بلاده من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول المثير.

ويلعب منتخب إيطاليا اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - سبينازولا.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - فيراتي

خط الهجوم: كييزا - إيموبيلي - إنسيني

فيما يلعب منتخب بلجيكا بتشكيل مكون من..

ويدخل منتخب بلجيكا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألديرفيريلد - فيرمايلين - فيرتونخين - مونييه.

خط الوسط: تيليمانس - فيتسل - دي بروين.

خط الهجوم: ثورجان هازارد - دوكو - لوكاكو.