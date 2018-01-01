وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لوحدات مشروع سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة



وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (وتتكون من 3 غرف وصالة)، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 (وتتكون من غرفتين وصالة)، بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل، وتقترب نسبة التنفيذ من 90%، كما يجرى أيضاً تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل، وبلغت نسبة تنفيذها نحو 10%.



وأشار الوزير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 6 مساجد – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للمستثمرين.