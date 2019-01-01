مستشارة ألمانيا تصل إلى تشكرز للقاء رئيس وزراء بريطانيا

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء بريطانيا.



ووصلت ميركل بالفعل إلى المنتجع الريفي لجونسون، في تشكرز.



ومن المرجح أن يتضمن جدول أعمال اللقاء العلاقات الثنائية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، واحتواء جائحة فيروس كورونا، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.



ومن المقرر أيضا إقامة مأدبة غداء مشتركة لرئيسي الحكومتين.



ولدى وصول المستشارة، رحب بها جونسون بتحية الكوع قبل أن يذهب الاثنان إلى القصر الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر.



ومن المقرر أن تسافر ميركل إلى وندسور بعد ختام زيارتها لتشكرز، لتلتقي الملكة إليزابيث الثانية.