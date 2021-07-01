 النمسا ترفع تحذيرا عالميا بشأن السفر بعد 15شهرا من فرضه - بوابة الشروق
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النمسا ترفع تحذيرا عالميا بشأن السفر بعد 15شهرا من فرضه

علم النمسا
علم النمسا
د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يوليه 2021 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يوليه 2021 - 7:03 ص

رفعت النمسا تحذيرا عالميا بشأن السفر بسبب فيروس كورونا كان قد تم فرضه قبل 15 شهرًا.

وأعلن وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج في فيينا اليوم الخميس أنه إعتبارا من الآن، هناك فقط بعض المناطق المنتشر فيها سلالات متحورة لفيروس كورونا مثل البرازيل أو جنوب أفريقيا أو الهند أو بريطانيا مدرجة على "القائمة الحمراء".

وقال شالنبرج في مؤتمر صحفي "لقد ربحنا جميعا هذه العطلة الصيفية". ومع ذلك ، لم يستبعد تشديدا جديدا لقواعد السفر وأشار ، على سبيل المثال ، إلى ارتفاع أرقام الإصابة في روسيا.

وتم نقل معظم الدول غير الأوروبية من قائمة اللون الأحمر إلى قائمة اللون البرتقالي.

لا يُسمح للمسافرين من هذه البلدان بالدخول إلى النمسا إلا إذا كان لديهم حماية كاملة من خلال التطعيم أو تعافوا من كوفيد - 19.

وبالنسبة للبلدان المدرجة في القائمة الخضراء ، تكون نتيجة الاختبار السلبية للكشف عن فيروس كورونا كافية كبديل للدخول.

وإلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ، تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة والعديد من الدول الآسيوية.

وأعرب شالنبرج عن تفاؤله بأن دول البلقان ستتحول أيضا إلى قائمة اللون الأخضر الشهر الجاري .


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