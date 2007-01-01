أحمد مراد: الشعوب لا تقبل الكتابة إلا في إطار الحكي والرواية هي الأصدق

قال الكاتب والروائي أحمد مراد، إن فيروس كوفيد 19 ساعده في تأليف «لوكاندة بير الوطاويط»، وأن العزلة الإجبارية التي فرضها الوباء منحته الوقت للتفرغ للكتابة والتوحد مع شخصياته الروائية.



وأضاف مراد خلال اللقاء الذي نظمته دار الشروق، اليوم الجمعة، لمناقشة وحفل توقيع رواية «لوكاندة بير الوطاويط» أن ابتعاده الكامل عن وسائل التواصل الاجتماعي، منحه الوقت للتفرغ للكتابة وقراءة المزيد من الكتب، مشيرًا إلى أن مهنة التصوير علمته أن التركيز على شيء واحد يجعله يخرج بصورة أفضل.



وتابع: «غير صحيح أن الوقت مفيهوش بركة، والحقيقة هي أن مواقع التواصل الاجتماعي تستهلك المساحة الأكبر من الوقت».



وتطرق مراد إلى فلسفة الكتابة قائلًا: «الشعوب لا تقبل الكتابة إلا في إطار الحكي، والرواية هي الأصدق لتاريخ الشعوب».



وتدور أحداث رواية «لوكاندة بير الوطاويط»، فى فترة حكم الخديوى إسماعيل، وحول مصور الموتى «سليمان أفندى السيوفى»، والذى عُثر على يومياته مدفونة بعناية ومحفوظة بشكل جيد فى العام فى 2019، أثناء عملية ترميم «لوكاندة بير الوطاويط»، وما تكشفه هذه اليوميات من عمليات اغتيالات ممنهجة ضد مجموعة من رجال الدولة المصرية، يعود أحمد مراد بروايته السابعة، الصادرة عن دار الشروق، ليسرد فى أجواء من الجريمة والغموض ما حدث فى غرفة رقم 7 بالدور الثالث فى لوكاندة بير الوطاويط، ويروى وصية ساكنها التى لم يسعفه الوقت لتنفيذها بسبب اكتمال وجه القمر.



وبلغة سردية ومفردات لغوية تناسب العصر الذى تدور فيه أحداث الرواية، وحول محاولة انتحار تفشل، لبطل يعانى اضطرابا نفسيا، تبدأ أجواء الرواية التى تحمل فى طياتها قدرا من الفانتازيا الروائية، فتجعل القارئ يستمع إلى أحاديث شجر اللبلاب، ويتعرف على ذبابة الموتى «عنتر» الذى يكشف لغز جرائم القتل، ويخشى من اكتمال القمر وقرب ظهور «ساكن القمر الهجين القمر».



رحلة أحمد مراد الأدبية انطلقت في عام 2007 مع روايته الأولى «فيرتيجو» التي قدمها في قالب تشويقي وحققت نجاحا هائلا وصدرت منها عشرات الطبعات كما نال عنها جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا عام 2013، وتم تحويلها إلى مسلسل تليفزيوني عُرض عام 2012، ثم تبعها برواية «تراب الماس» عام 2010 التي تصدرت قوائم الأكثر مبيعا لفترة طويلة، وفي عام 2012 قدم روايته الثالثة «الفيل الأزرق» والتي تم اختيارها ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2014، نفس العام الذي شهد صدور روايته الرابعة «1919» ليقفز بالقارئ بإتقان شديد في أتون ثورة 1919 الملتهب، ثم أصدر رواية «أرض الإله» عام 2016 بأحداث تدور في مصر القديمة متتبعا سرا من أسرار القدماء أخفي بذكاء بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية، قبل أن يعود من الماضي إلى المستقبل في روايته السادسة «موسم صيد الغزلان» عام 2017، وفي العام نفسه حاز مراد على جائزة الدولة المصرية للتفوق في الآداب.