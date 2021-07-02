شارك اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية السابق وعضو مجلس الشيوخ الحالي، اليوم الجمعة، في فعاليات 30 يونيو الثقافي، المقام بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك بعد شائعة القبض عليه يوم الأربعاء الماضي، بزعم تورطه في القضية المتهم فيها النائب علاء حسانين، الاتجار في الآثار.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتفالية أولى فاعليات صالون 30 يونيو، بقصر ثقافة الزقازيق، بعنوان «الجمهورية الجديدة» وذلك لاستعراض ما تم إنجازه خلال الـ 7 سنوات الماضية، خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وتضمن الاحتفال عرض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وما شهدته القطاعات الخدمية من طفرة كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك عرض إنجازات وزارة الشباب والرياضة ، والبرامج التدريبية للشباب، والمراكز الشبابية والأندية التي تم تطويرها وكذلك التي جرى إنشاؤها لاستثمار طاقات الشباب، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في العديد من المنشآت الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية،

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خلال ترحيبه بوزير الشباب والرياضة، إن السنوات السبع الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، وحققت خلالها محافظة الشرقية طفرة غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والنائب اشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، ومحمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب الشرقية.