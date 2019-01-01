نقيب المحامين السابق: الإخوان يعتبروننا العدو رقم واحد لتنظيمهم بالنقابة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تعمل على الاستحواذ على نقابة المحامين، لتقديم الخدمات لعناصرها من أموال النقابة بدون أحقية.

وتابع «عاشور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أنه رفض المشاركة في لجنة وضع الدستور في عهد جماعة الإخوان الإرهابية مرتين، مشيرًا إلى أن الجماعة اختارت 20 اسما فقط من 100 اسم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والهدف من ذلك إضفاء مشروعية التنوع على إعداد الدستور.

ولفت إلى أن الأغلبية من غير المشتغلين بنقابة المحامين هم أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، متابعًا: «هم أكثر الجهات تضررًا من الإجراءات التي اتخذناها ويعتبروننا الخصم الرئيسي والعدو رقم واحد لتنظيمهم داخل النقابة».

https://www.youtube.com/watch?v=j6Mi23SLXOA