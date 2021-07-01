تايلاند: جزيرة «بوكيت» تستقبل السائحين المطعمين ضد فيروس كورونا

أعلنت جزيرة "بوكيت" التايلاندية فتح أبوابها أمام السائحين المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في خطوة لإعادة السياحة بعد توقفها لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن الجزيرة استقبلت صباح أمس /الخميس/ عشرات السائحين الذين كانوا على متن رحلة طيران قادمة من أبو ظبي، ضمن أربع رحلات دولية وصلت أيضًا الجزيرة.

وقال وزير السياحة التايلاندي إن إعادة فتح الجزيرة أمام السائحين يعد أمرا ضروريا لإعانة الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة، مضيفا أنه يتوقع زيارة مئات الآلاف من السائحين خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

يذكر أن السياحة تمثل خمس الاقتصاد في تايلاند.