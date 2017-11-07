بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحاولان تخفيف مخاوف السفر لمن تلقوا لقاح أسترازينكا الهندي

حاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تهدئة مخاوف البريطانيين ممن تم تطعيمهم من أنهم لن يكونوا قادرين للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا الصيف؛ لأنهم تلقوا جرعات لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي صنع في الهند، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويشار إلى أن اللقاح - المعروف باسم كوفيشيلد - غير معتمد من قبل

وكالة الأدوية الأوروبية ، وأدى ذلك إلى شيوع الشكوك حول ما إذا كان من تلقوه مؤهلين للسفر إلى دول التكتل.

ولكن يشار في الوقت ذاته إلى أن اللقاح معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن المفوضية الأوروبية قالت إنه يمكن للدول الأعضاءأن تقبل بشكل فردي هؤلاء الذين تم تطعيمهم به إذا أرادت ذلك.

كما تعمل حكومة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي على تبادل

الاعتراف باللقاحات لتسهيل عمليات السفر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة:" لا أرى أي سبب على الإطلاق لعدم الاعتراف باللقاحات المعتمدة من قبل وكالة تنظيم منتجات الأدوية والرعاية الصحية البريطانية كجزء من جوازات سفر اللقاح ... إنني واثق للغاية من ان ذلك لن يشكل مشكلة".

يشار إلى أن جرعات لقاح أسترازينيكا المعنية قام بتصنيعها معهد الأمصال في الهند. وقال المعهد هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تعتمد وكالة الأدوية الأوروبية لقاح كوفيشيلد في غضون أسابيع قليلة.