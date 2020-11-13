أمريكا: لن نتخلى عن أفغانستان رغم سحب قواتنا العسكرية من البلاد

أكدت الولايات المتحدة، أنها لا تعتزم التخلي عن أفغانستان برغم الانسحاب المزمع للقوات من البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - "نعم، نسحب قواتنا ولكننا نعتزم الحفاظ على وجود دبلوماسي في كابول".

وشدد برايس، "هذا شيء مهم بالنسبة لنا، نظرا لرغبتنا المتأصلة في استمرار الشراكة مع الحكومة الأفغانية وبشكل مصيري مع الشعب الأفغاني. لذا نحن لا نعتزم التخلي عن أفغانستان".

وأضاف: "العلاقة ستبدو مختلفة مع الانسحاب العسكري الجاري، وبمجرد اكتماله في الأسابيع والأشهر المقبلة. لكن هذا لا يقلل بأي حال من التزامنا تجاه الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني".

وأشار برايس، إلى أن "هذه هي النقطة المهمة للغاية بالنسبة لوزارة الخارجية، ولوزير الخارجية انتوني بلينكن وللرئيس جو بايدن وللإدارة الأمريكية بكاملها .. وهو أمر أوضحه بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في زيارته الأخيرة للبيت الأبيض".