ميركل تسعى لحلول عملية وواقعية لبريطانيا وأوروبا خلال مباحثاتها مع جونسون

تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن حلول عملية و نفعية لحل نزاع حدودي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة برس أسوسييشن البريطانية عقب محادثات جرت مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة.



وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك بالمقر الريفي الرسمي لجونسون في تشكرز بشمال غرب لندن: "أعتقد أنني متفائلة بأن هذا يمكن أن يحدث".



وتقوم ميركل بما يُرجح أن يكون آخر زيارة لها لبريطانيا قبل أن تترك منصبها في وقت لاحق من العام الجاري. ومن المقرر أيضا أن تلتقي بالملكة إليزابيث الثانية في وقت لاحق اليوم الجمعة.



وتأتي زيارتها بعد أيام من اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر في نزاع بشأن قواعد استيراد اللحوم في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ويدور النزاع، الذي أطلق عليه "حروب النقانق"، حول شحنات اللحوم بين أيرلندا الشمالية، التي ظلت ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي الجمركية، وبقية أجزاء المملكة المتحدة.



ووفقا لوكالة "برس أسوسييشن"، قال جونسون مستخدما كلمة النقانق باللغة الألمانية: "آمل، كما قلنا في مباحثاتنا الثنائية، أنه عندما يتعلق الأمر باللحوم المبردة، أن نكون تجاوزنا مسألة السجق".



واتفقت ميركل وجونسون على إجراء محادثات منتظمة بين حكومتي بلديهما في إطار معاهدة تعاون جديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل إن هذا سيمثل "فصلا جديدا" في العلاقات بين البلدين.



واستقبل جونسون ميركل بتحية الكوع ، قبل أن ينسحب الاثنان لإجراء محادثات وتناول غداء مشترك. ومن المتوقع أيضا أن تشمل الموضوعات قيود السفر التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للحد من انتشار سلالة دلتا لفيروس كورونا.



كانت ميركل وجونسون التقيا في قمة مجموعة السبع التي عقدت في كورنوال بغرب انجلترا في الفترة من 11 إلى 13 يونيو ، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا. وستترك المستشارة منصبها بعد انتخابات سبتمبر في ألمانيا.