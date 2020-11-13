قال طبيب أطفال كبير يوم الأربعاء إن عدد الأطفال الإندونيسيين المصابين بفيروس كورونا تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ شهر مايو الماضي، مع ارتفاع وفيات الرضع بسبب الفيروس بشكل حاد في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أشد موجة من الإصابات حتى الآن.

وشهدت إندونيسيا ارتفاعًا في عدد الحالات هذا الشهر، حيث سجلت أرقامًا قياسية جديدة في ستة أيام منذ يوم 21 يونيو المنصرم، بما في ذلك أعلى مستوى يومي بأكثر من 21807 حالة يوم الأربعاء، مما ضغط على الحكومة لفرض إجراءات وقائية أكثر صرامة.

وقال الدكتور أمان بولونغان، رئيس جمعية طب الأطفال في إندونيسيا، إن وفيات الأطفال الأسبوعية بسبب كورونا ارتفعت إلى 24 الأسبوع الماضي بعمل كانت تبلغ 13، وان وكثيرا من الوفيات هم من الأطفال دون سن الخامسة.

ويعتبر هذا اكبر معدل زياد لإجمالي وفيات كورونا، حيث زادت النسبة من 1783 إلى 2476 حالة وفاة على الصعيد الوطني خلال نفس الفترة، فيما تتزايد الإصابات بين القاصرين بسرعة.

وأضاف أمان أن الإصابات تتزايد الآن، بعدما تراوحت في منتصف مايو مابين 2000 - 2500 حالة في الأسبوع، حيث وصلت الأسبوع الماضي لأكثر من 6000 حالة إصابة.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت النسبة الإجمالية للحالات المصابة التي تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى 12.6٪، في يونيو المنصرم،. مقارنة بارتفاعها 5٪ في يوليو من العام الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية، وذلك على الرغم من خضوع الأطفال لمزيد من الاختبارات لاكتساف الفيروس في الوقت الحالى.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، هذا الأسبوع أن السلطات أعطت الضوء الأخضر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا لتلقيحهم بلقاح سينوفاك، بعدما لاحظ الأطباء حالات كورونا طويلة لدى الأطفال، لأعراض منهكة ومستمرة بعد أشهر من الإصابة بالفيروس.