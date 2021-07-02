كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن أسباب عدم استغلال فريقه بشكل جيد، للنقص العددي لبيراميدز وتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني من المواجهة.

وتعرض دونجا لاعب نادي بيراميدز للطرد قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ولكن سجل كل فريق هدفين بالشوط الثاني لينتهي اللقاء (2 - 2).

ووجهت "الشروق" سؤالا لموسيماني عن أسباب عدم استغلال لاعبي الأهلي لنقص بيراميدز العددي وعدم مواصلة الضغط على المنافس لتأمين النتيجة بأكثر من هدف.

ورد موسيماني لمحرر "الشروق" قائلا: "السبب بوضوح هو أن الفريق بأكمله لم يكن في يومه.. ولم يكن في حالتهم الطبيعي وهذا ما جعلنا لا نستغل نقصهم العددي".

وفي سياق آخر دافع موسيماني، عن حارسه محمد الشناوي بعد الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الثاني لبيراميدز، وأيضا دافع عن علي معلول الذي أهدر ركلة جزاء، حيث قال:"الشناوي هو أفضل حارس في مصر، وفي المباراة الماضية أنقذ هدفا محققا أمام الترجي، ومعلول سجل هدفا من ركلة جزاء وهذه هي كرة القدم".

رفع الأهلي رصيده للنقطة 42 بالمركز الثالث، فيما رفع بيراميدز رصيده للنقطة 35 بالمركز الثامن.