الهند تسجل أكثر من 46 ألف إصابة بفيروس كورونا و853 وفاة

سجلت الهند 46 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و458 ألفا و251 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 853 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 400 ألف و312 شخصا.

وأفادت بأن 59 ألفا و384 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و548 ألفا و302 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 509 آلاف و637 حالة.