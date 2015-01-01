الحكومة العراقية توجه عقوبات بحق مسؤولين كبار بوزارة الكهرباء بسبب الإهمال

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة قرار بإقالة ومعاقبة عددا من كبار المسؤولين بوزارة الكهرباء العراقية لتقصيرهم بواجباتهم وحدوث إطفاء تام للتيار الكهربائي في عموم المحافظات العراقية فجر اليوم الجمعة.



وذكر بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي وجه اليوم بإقالة مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في منطقة الفرات الأوسط، وتوجيه عقوبة التوبيخ له وذلك لإهماله في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة وحدوث إطفاء التيار الكهربائي في عموم المحافظات.



وأوضح البيان أن التوجيه شمل أيضا باتخاذ "إجراءات بحق مسؤولين آخرين في وزارة الكهرباء بسبب تقصيرهم في عملهم والمهام الموكلة إليهم، وفتح تحقيق بحالات التقصير والإهمال في بعض مفاصل الوزارة التي أدت إلى تراجع تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية وفاقمت من معاناتهم، على الرغم من التوجيهات المستمرة بأهمية العمل الجاد وبذل أقصى الجهود والاستعداد الجيد لفصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين.



وكان وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش قد قدم قبل يومين بيان استقالته من المنصب إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خلفية أعمال التخريب التي طالت المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل الجماعات المسلحة فضلا عن إيقاف السلطات الإيرانية تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوقود فضلا عن قطع تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية بسبب عدم تسديد العراق للديوان المالية المترتبة عليه للجانب الإيراني في مجال الطاقة والوقود التي تجاوزت مليارات الدولارا