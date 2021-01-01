مؤتمر التعهدات لصندوق الأمم المتحدة يجمع 15 مليون دولار لمشاريع السلامة على الطرق

جمع مؤتمر التعهدات لصندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى في المقر الدائم بنيويورك، 15 مليون دولار، حيث تعتبر السلامة على الطرق قضية إنمائية رئيسية، حيث تكلّف البلدان النامية ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

"بدون طرق آمنة، لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة".. هذا ما قالته أولجا ألجايروفا، الأمينة التنفيذية للجنة الأوروبية الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، التي دعت كل بلد في العالم إلى تطبيق الصكوك القانونية الرئيسية السبعة للأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق، كحد أدنى من القواعد.

وفي أول حدث للتعهدات عُقد في 30 يونيو الماضي، بمقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، تعهد 16 شريكا بتقديم أكثر من 15 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع السلامة على الطرق الحيوية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط الدخل خلال عامي 2022 و2025.

وقال جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق: "يمكن توجيه المزيد من التمويل نحو حلول السلامة على الطرق لوقف الخسائر غير المعقولة في الأرواح التي لا تزال تحدث على طرقنا كل يوم".

وأشار تود إلى أن هذه التعهدات هي جزء مرحب به في التحالف من أجل التغيير، "ونحن بحاجة ماسة إلى إشراك المزيد من اللاعبين للانضمام إلى شراكة الصندوق، وتوسيع نطاق استثماراتنا ودفع التغيير في المزيد من البلدان. نحن نعلم ثمن التقاعس عن العمل بالنسبة لأطفالنا ومدننا وكوكبنا، يجب أن نتحرك اليوم".

وتسلط التعهدات الضوء على القيمة المهمة التي توليها شراكة أصحاب المصلحة المتعددين المتنامية للصندوق للاستثمار في أنظمة سلامة الطرق الآمنة والمرنة والمستدامة لتلك البلدان والمناطق الأكثر احتياجا.

وأعلن المانحون تعهدات جديدة للصندوق خلال الجلسة العامة للاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، وهم كرواتيا والمفوضية الأوروبية والمجر ولوكسمبورغ ونيجيريا وروسيا وسلوفاكيا، كما تم تقديم تعهدات من قبل الجهات المانحة من القطاع الخاص.

ومول الصندوق حتى الآن 25 مشروعا عالي التأثير في 30 دولة وخمس مناطق في جميع أنحاء العالم وهناك حاجة إلى مزيد من التمويل لمواصلة توسيع نطاق هذه التدخلات القائمة على الأدلة وسدّ الثغرات الحرجة في مجال السلامة على الطرق.

وقالت نيكا هنري، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة للسلامة على الطرق: "مع التعهد بتقديم مبلغ إضافي قدره 15 مليون دولار أميركي، سنواصل تسريع جهودنا لضمان طرق أكثر أمانا ويمكن الوصول إليها وشاملة للجميع".

وبفضل التعهدات التي قدمها المانحون، بالإضافة إلى التبرعات عبر الإنترنت من أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد، يعمل الصندوق على توسيع نطاق وصوله لدعم التخطيط الحضري الأفضل للمناطق المدرسية، والنقل غير الآلي منخفض الانبعاثات، وإدارة السرعة ومعايير السيارات المستعملة النظيفة والأكثر أمانا في البلدان النامية.