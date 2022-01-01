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إصابة رجل دين بارز في إيران إثر هجوم مسلح

إيران - أرشيفية
إيران - أرشيفية
وكالات
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 12:49 م

أصيب رجل دين في مدينة أصفهان وسط إيران بجروح، صباح السبت، في وفق التلفزيون الرسمي الإيراني الذي تحدث عن "هجوم".

وقال التلفزيون إن سائق دراجة نارية أصاب بسلاح ناري حجة الإسلام (رتبة متوسّطة لدى رجال الدين الشيعة) محسن أخوان، وهو إمام مسجد في شمال أصفهان.

وكان رجل الدين عائداً إلى منزله بعد صلاة الفجر عندما وقع "الهجوم".

وبحسب التلفزيون، فإنّ أخوان "لم يصب بجروح خطيرة" لكنّه نقل إلى المستشفى.

وذكر المصدر أنّ دوافع إطلاق النار لم تعرف على الفور.

وفي أوائل أبريل الماضي، طعن متطرّف سنّي من أصل "أوزبكي" اثنين من رجال الدين الشيعة حتى الموت وجرح ثالثًا في مشهد (شمال شرق).

وأعدم القاتل شنقاً في 20 يونيو الماضي، بحسب السلطة القضائية، فيما اتهمت السلطات "عناصر تكفيرية" بهذا الهجوم.

وقبل أيام قليلة من هذا الهجوم، أعلنت وسائل الإعلام مقتل رجلي دين سنّة في بلدة غونباد كافوس شمال البلاد، وجرى القبض على القتلة الثلاثة المزعومين، وهم أيضاً من السنّة.

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