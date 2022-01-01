الجيش الروسي: ضرب مستودعات أسلحة بالقرب من ميكولايف جنوبي أوكرانيا

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ذكر الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه ضرب أهدافا عسكرية عديدة خلال غارات جوية على الأراضي الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، إن مستودعي أسلحة بالقرب من مدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا كانا بين الأهداف التي دُمرت، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية.

وإلى الشرق، أضاف المتحدث أنه جرى ضرب مخزن أسلحة في مستودع للجرارات بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات القادمة من مناطق القتال.

ومن ناحية أخرى، لم تعقب موسكو على الاتهامات الأوكرانية بأن روسيا أسقطت قنابل الفوسفور على جزيرة الثعبان في البحر الأسود، وأيضا على الاتهامات بإطلاق ذخائر عنقودية على المباني السكنية.